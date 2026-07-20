Лавров встретился с коллегой из КНДР Цой Сон Хи

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи встретились в Москве. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи Лавров отметил, что с саммита в Пхеньяне в июне 2024 года прошло два года. Решения, одобренные в ходе него лидерами России и КНДР, последовательно воплощаются в жизнь. Глава российского дипломатического ведомства особо отметил, что доверительное общение президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына продолжается. В этом контексте он подчеркнул их участие 3 сентября 2025 года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

«В прошлом году мы вместе отмечали и другие знаменательные даты. Имею в виду 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие освобождения Кореи и 80-летие Трудовой партии Кореи. Это те исторические события, которые заложили основу наших союзнических отношений, сохраняющихся и по сей день», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что наиболее ярко это проявилось в Курской области, где бойцы Корейской народной армии плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами за российскую землю как за свою. Они ценой жизни приближали освобождение этой земли от укронацистов и иностранных наемников.

Глава МИД напомнил, что 26 апреля этого года в Пхеньяне состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. В этой церемонии по поручению президента России приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны России Андрей Белоусов. Отличившимся в боях корейским воинам были вручены государственные награды.

«Наш народ никогда не забудет беспримерные подвиги, исключительное мужество корейских военнослужащих, их самоотверженность, которые были проявлены в ходе сражений вместе с нами в одном окопе против общего врага», - заявил Лавров.

Накануне президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР. Глава государства выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении спецоперации. Подвиги корейских военных, которые помогали нашим бойцам, никогда не забудут в России, они будут отмечены государственными наградами, отметил Путин. Российский лидер также передал теплый привет Ким Чен Ыну и дал высокую оценку отношениям двух стран.