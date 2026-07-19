Путин встретился с главой МИД КНДР и передал благодарность за поддержку спецоперации

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Глава государства выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении спецоперации.

Подвиги корейских военных, которые помогали нашим бойцам, никогда не забудут в России, они будут отмечены государственными наградами, отметил Путин.

Российский лидер также передал теплый привет Ким Чен Ыну и и дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.