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Путин встретился с главой МИД КНДР и передал благодарность за поддержку спецоперации

Президент отметил, что в России никогда не забудут подвиги корейских военных.
19-07-2026 18:13
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Глава государства выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении спецоперации.

Подвиги корейских военных, которые помогали нашим бойцам, никогда не забудут в России, они будут отмечены государственными наградами, отметил Путин.

Российский лидер также передал теплый привет Ким Чен Ыну и и дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

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