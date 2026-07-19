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Telegraph: США поставили цель отрезать главный порт Ирана от остальной страны

Американские войска бьют по мостам и железным дорогам.
Константин Денисов 19-07-2026 00:49
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

США практически достигли цели изолировать один из важнейших иранских портов Бендер-Аббас от остальной страны. Об этом сообщила The Telegraph.

Американские военные нанесли удары по мостам и железным дорогам которые связывают порт с остальными регионами страны. Это чревато негативными последствиями для Исламской Республики, поскольку через Бендер-Аббас проходит практически половина всех грузов.

Кроме того, там располагается главная военно-морская база Ирана, необходимая для удержания контроля над Ормузским проливом. В США заявили, что считают такие меры необходимыми для возобновления судоходства в проливе.

Однако издание предупредило о том, что действия США могут иметь правовые последствия. Дело в том, что международное право запрещает удары по гражданской транспортной инфраструктуре.

Накануне в Пентагоне сообщили о нанесении седьмой серию ударов по Ирану.

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