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Политолог счел новые удары США по Ирану предвестником переговоров

По мнению Андрея Кортунова, диалог между сторонами активизировался. И новая серия переговоров может наступить в самое ближайшее время.
Гоар Хачатурян 20-07-2026 13:53
© Фото: Capt. Robyn Haake, Planetpix, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Последние удары Соединенных Штатов по Ирану не должны вызывать удивления, поскольку Вашингтон не мог не ответить на потери личного состава на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе со Zvezdanews выразил политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эта тема болезненно воспринимается внутри страны, и своими ударами президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что готов дать жесткий и незамедлительный ответ, отметил эксперт. При этом, продолжил он, атаки с обеих сторон превратились в одно из измерений дипломатического диалога.

После каждого обмена ударами стороны начинают также обмениваться своими переговорными позициями, объяснил Кортунов. Это попытка получить для себя наиболее благоприятные условия, когда дело дойдет до реального поиска компромиссов, считает политолог.

«Мне кажется, мы сейчас можем ожидать очередной активизации дипломатического диалога. По всей видимости, в ближайшие дни можно предсказать новый раунд обмена предложениями по урегулированию», - сказал он.

Кортунов добавил, что сдержанная реакция мировых рынков энергоресурсов говорит о том, что большой бизнес не склонен драматизировать ситуацию и исходит из того, что, скорее всего, переговоры продолжатся. По прогнозам эксперта, в недалеком будущем движение танкеров через Ормузский пролив может возобновиться.

Минувшей ночью американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана. Отмечается, что США нанесли удары по городам Тебриз, Чабахар и Конарак. Кроме того, начался пожар на судне у берегов Омана.

Как сообщалось ранее, Вашингтон планирует начать полномасштабную войну с Ираном после новости о погибшем американском военном в Ираке. Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

#сша #Трамп #Ближний Восток #Иран #переговоры #Ормузский пролив #наш эксклюзив #обмен ударами #дипломатический диалог
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