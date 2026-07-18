FT: у Украины начались проблемы с перевозками зерна через черноморские порты

Украина столкнулась с проблемами в перевозке зерна через черноморские порты. Об этом сообщила газета Financial Times.

Напомним, ВС РФ ударили по украинским портам Одесса и Черноморск, поразив объекты портовой инфраструктуры. Они использовались в интересах доставки грузов для ВСУ.

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», - говорится в материале.

Согласно данным издания, в порту Одесса складские мощности сократились на треть из-за ударов, а судовладельцы отказываются заходить в этот район из-за опасений быть атакованными.

Ранее Минобороны РФ поделилось кадрами поражения контейнеровозов в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. В результате ударов элементы морской логистики противника были выведены из строя.