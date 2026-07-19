Украину ожидают изменения. Об этом сообщил бывший глава Минобороны Михаил Федоров.

«Изменения обязательно будут. <...> Диалог есть. Верю, что все получится», - написал он в своем Telegram-канале.

Однако экс-министр не уточнил о предмете обсуждений. Федоров также подчеркнул, что «такой ответственности не ощущал даже на правительственных должностях».

Ранее политолог Владимир Джарлла отметил, что одной из главных причин отставки Федорова стали большие амбиции и мысли о более высокой должности, чем пост министра. Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский назначил врио министра обороны Украины руководителя СБУ Евгения Хмару.