Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны страны руководителя СБУ Евгения Хмару.

По словам Зеленского, Хмаре поручено продолжить работу по преобразованию оборонной сферы и реализации запланированных реформ. Глава государства отметил, что после завершения всех необходимых юридических процедур он намерен обратиться к депутатам Верховной рады с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на посту постоянного министра обороны Украины.

Ранее должность министра обороны страны занимал Михаил Федоров. Также Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и все правительство Украины.

Позже экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что отставка правительства Украины была только ради увольнения бывшего главы Минобороны Михаила Федорова.

Также бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил возможную смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского.