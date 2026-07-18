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Минобороны сообщило об ударах по судам с военными грузами в портах Одесса и Южный

Удары наносились с помощью ударных дронов.
Дарья Неяскина 18-07-2026 17:13
© Фото: Michael DietrichimageBROKER.com, Global Look Press

В течение суток российские военные продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С помощью ударных беспилотников был атакован сухогруз в порту Южный, принадлежащий государственному предприятию «Морской торговый порт „Южный“». По информации ведомства, судно занималось перевозкой грузов военного назначения для украинской армии.

Кроме того, в акватории порта Одессы были поражены два сухогруза, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки. Как утверждают в Минобороны России, на борту этих судов также находился военный груз.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись ударов по сухогрузам, находившимся в порту Николаева. Отмечается, что удары наносили с применением БПЛА «Герань-4 сикер».

Также в ведомстве поделилось кадрами поражения контейнеровозов в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. Как сообщили в российском ведомстве, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.

#Министерство обороны #ВС РФ #одесса #ВСУ #дроны #уничтожение #порты #порт Южный #сухогрузы #удары по Украине
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