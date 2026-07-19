Япония окончательно портит отношения с Россией, продолжая оказывать помощь Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Неоднократно доводили до сведения официальных властей этой страны, что, помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в украинский конфликт, еще больше загоняя отношения с Россией в глубокую пропасть», - сказал Руденко в беседе с ТАСС,

Он сообщил, что Москва отслеживает связь Японии с Киевом в области производства БПЛА. Таким образом, японские власти можно считать причастными к террористическим актам киевского режима на территории России с применением дронов.

Руденко подчеркнул, что любая техника иностранного производства на стороне противника в зоне СВО является законной целью ВС РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Японии есть сторонники диалога с РФ. В то же время, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сообщил, что страна продолжит укреплять связи с НАТО.