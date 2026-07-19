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МИД РФ: помогая режиму Зеленского Япония загоняет отношения с РФ в пропасть

Японские компании сотрудничают с Киевом в области производства БПЛА.
Константин Денисов 19-07-2026 04:38
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Япония окончательно портит отношения с Россией, продолжая оказывать помощь Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Неоднократно доводили до сведения официальных властей этой страны, что, помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в украинский конфликт, еще больше загоняя отношения с Россией в глубокую пропасть», - сказал Руденко в беседе с ТАСС,

Он сообщил, что Москва отслеживает связь Японии с Киевом в области производства БПЛА. Таким образом, японские власти можно считать причастными к террористическим актам киевского режима на территории России с применением дронов.

Руденко подчеркнул, что любая техника иностранного производства на стороне противника в зоне СВО является законной целью ВС РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Японии есть сторонники диалога с РФ. В то же время, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сообщил, что страна продолжит укреплять связи с НАТО.

#в стране и мире #бпла #Украина #Сергей Лавров #Япония #беспилотники #Киев #МИД РФ #Владимир Зеленский #дроны #Андрей Руденко
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