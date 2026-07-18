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США нанесли седьмую серию ударов по Ирану

Три взрыва прогремели в городе Сирик.
Константин Денисов 18-07-2026 00:37
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press

США начали седьмую серию ударов по Ирану. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на центральное командование Штатов.

«Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующего», - говорится в заявлении Пнетагона.

СМИ сообщили о трех взрывах в городе Сирик. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее американский журналист Такер Карлсон поделился мнением о том, что конфликт между США и Ираном не начался, если бы главой Белого дома был вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

Накануне Пентагон сообщил о высадке морских пехотинцев американской армии на танкер в Оманском заливе в рамках возобновившейся морской блокады Ирана.

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