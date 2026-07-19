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Захарова осудила атаку по строящейся иранской АЭС в Дарховейне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила «циничную легкость», с которой атакуются ядерные объекты вопреки международному праву.
Анастасия Митина 19-07-2026 22:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел РФ ждут самого решительного осуждения удара по строящейся иранской АЭС в Дарховейне. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на площадку, строившуюся для атомной электростанции в Дарховейне на юго-западе страны. Это произошло в ночь на 19 июля.

«Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ведомство исходит из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку. Захарова подчеркнула, что любые попытки раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, являются прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране.

Напомним, что 19 июля США начали новую серию атак по Ирану. Вашингтон отметил, что это было сделано в ответ на нанесение Исламской Республикой ударов по американским военным на территории Иордании.

До этого США почти изолировали один из крупнейших портов Ирана Бендер-Аббас от остальной страны. Американские военные тогда нанесли удары по мостам и железным дорогам которые связывают порт с остальными регионами страны. Отмечалось, что через Бендер-Аббас проходит практически половина всех грузов Ирана.

#Мария Захарова #Иран #МИД РФ
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