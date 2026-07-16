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Аргентина обыграла Англию и стала вторым финалистом чемпионата мира

Англичане сыграют за третье место.
Константин Денисов 16-07-2026 00:06
© Фото: Joel MarklundKeystone Press Agency, Global Look Press

Во втором полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины нанесла поражение команде Англии и вышла в финал турнира.

На 55-й минуте встречи отличился Энтони Гордон вывел англичан вперед. Арбитры проверяли эпизод на наличие офсайда, но засчитали гол. Энцо Фернандес забил ответный мяч на 85-й минуте, а в добавленное время Лаутаро Мартинес принес аргентинцам победу (2:1).

Таким образом, в решающем матче аргентницы 19 июля сыграют со сборной Испании, которая накануне обыграла Францию. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по Москве.

Англичане попробуют завоевать бронзовые медали. Встреча за третье место Франция - Англия состоится также 19 июля и начнется в полночь по московскому времени.

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