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Трамп: глава ФИФА предложил провести чемпионат мира в США и Китае

Лидер Белого дома поддержал инициативу.
Константин Денисов 18-07-2026 03:27
© Фото: Alexander Sandvoss, Mandoga Media, Global Look Press

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести чемпионат мира в США и Китае. Об этом рассказал журналистам американский лидер, сообщает aif.ru.

В ночь на 18 июля в Trump Tower прошло мероприятие с участием Трампа и Инфантино, приуроченное к заключительным матчам мирового первенства 2026 года.

«Я сказал Инфантино, что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду. У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелеты между играми», - поделился Трамп.

Он выразил уверенность в том, что футболистам придется по душе такая идея. Отметим, что прямой перелет между Вашингтоном и Пекином длится 13 часов.

В 2026 году чемпионат мира впервые в истории прошел сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Кроме того, он стал первым, в котором приняли участие 48 сборных. 19 июля состоятся матч за третье место Франция - Англия и финальный поединок между Испанией и Аргентиной, в котором и будет разыгран трофей.

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