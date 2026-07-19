CNN: сделка с США разрешает Саудовской Аравии обогащать уран без гарантий

США планируют заключить сделку с Саудовской Аравией, которая позволит ей обогащать уран без гарантий. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, страны уже достигли предварительного соглашения по этому вопросу. Эксперты опасаются, что таким образом Вашингтон открыл Саудовской Аравии путь к созданию ядерного оружия.

В проекте договора отсутствуют положения о механизме контроля. Есть пункты, которые содержат некоторые ограничения, однако их содержание не раскрывается.

Иными словами, Саудовская Аравия может не подписывать обязательный в таких случаях протокол МАГАТЭ. В кулуарах соглашение между странами уже окрестили беспрецедентным.

В то же время, глава Белого дома Дональд Трамп пока не подписывает документ. По предположениям аналитиков, его сдерживает страх перед вето Конгресса, а также участие в конфликте с Ираном, который был вынужден свернуть свою ядерную программу.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия тайно наносила удары по Ирану. Тегеран накануне атаковал американскую военную базу с самолетами-заправщиками на территории страны уже после того, как боевые действия возобновились официально.