Reuters сообщило о тайных ударах Саудовской Аравии по Ирану

Обе страны не стали официально комментировать эту информацию.
Владимир Рубанов 13-05-2026 08:40
© Фото: Cpl. Alfonso Livrieri, Keystone Press Agency, Global Look Press

Саудовская Аравия негласно нанесла многочисленные удары по Ирану в ответ на атаки со стороны Тегерана во время горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников.

По их оценкам, ВВС Саудовской Аравии осуществили атаки в конце марта. При этом неизвестно, какими были цели. В МИД страны не стали прямо отвечать на вопрос о том, были ли нанесены удары. Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос о комментарии.

Эти данные показывают, что авиаудары США и Израиля по Ирану 28 февраля вовлекли в конфликт больше стран Ближнего Востока, чем до сих пор публично признавалось, говорится в статье. Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по всем шести участникам Совета сотрудничества стран Персидского залива. Под удар попали не только американские военные базы, но и гражданские объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, а также Ормузский пролив.

Объединенные Арабские Эмираты тоже нанесли военные удары по Ирану, сообщила ранее Wall Street Journal. При этом две страны действуют по-разному. ОАЭ заняли более жесткую позицию, стремясь выжать из Ирана компенсацию и лишь изредка вступая в публичную дипломатию с Тегераном.

Саудовская Аравия стремится предотвратить эскалацию конфликта и поддерживает регулярный контакт с Ираном, в том числе через посла Тегерана в Эр-Рияде. Источники заявили, что Саудовская Аравия уведомила Иран об ударах, после чего последовало интенсивное дипломатическое взаимодействие и угрозы Саудовской Аравии о дальнейших ответных мерах. Это привело к договоренности между двумя странами о деэскалации.

#сша #Саудовская Аравия #Ближний Восток #Израиль #Иран #оаэ #Персидский залив #военный конфликт
