СК возбудил дела о терактах после атак вражеских БПЛА на склады Wildberries

Следственный комитет России возбудил уголовное дела по статье о террористическом акте после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ночь на 18 июля украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак», - заявила Петренко.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Обнаруженные фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства будут направлены на судебные экспертизы.

В Следственном комитете также подчеркнули, что действия украинских военнослужащих, которые причастны к ударам, получат уголовно-правовую оценку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотника на территории складского комплекса маркетплейса в Электростали пострадали 24 человека, часть из них находится в тяжелом состоянии. В Тамбовской области при ударе погибли семь человек, еще 25 получили ранения.