МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК возбудил дела о терактах после атак вражеских БПЛА на склады Wildberries

В результате ударов по объектам гражданской инфраструктуры есть погибшие и пострадавшие.
Анна Касаткина 18-07-2026 08:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовное дела по статье о террористическом акте после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ночь на 18 июля украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак», - заявила Петренко.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Обнаруженные фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства будут направлены на судебные экспертизы.

В Следственном комитете также подчеркнули, что действия украинских военнослужащих, которые причастны к ударам, получат уголовно-правовую оценку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотника на территории складского комплекса маркетплейса в Электростали пострадали 24 человека, часть из них находится в тяжелом состоянии. В Тамбовской области при ударе погибли семь человек, еще 25 получили ранения.

#в стране и мире #Подмосковье #беспилотники #тамбовская область #Московская область #дроны #Следственный комитет #СК РФ #склад #Уголовное дело #светлана петренко #электросталь #Wildberries #атака всу #Котовск
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 