KUNA: Иран атаковал нефтяной объект на территории Кувейта

Один из объектов нефтяной отрасли в Кувейте подвергся удару со стороны Ирана. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная компания.

По данным компании, атака произошла утром. Уточняется, что объект нефтяного сектора несколько раз подвергался ударам, в результате чего имеются пострадавшие, а инфраструктуре был нанесен существенный ущерб.

Отмечается, что всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь. В настоящее время экстренные службы совместно с государственными ведомствами продолжают работу по ликвидации последствий произошедшего.

Сегодня Исламская республика нанесла удар по базе США «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Целью Ирана стали американские самолеты-заправщики, располагавшиеся в «Принце Султане».

В начале июля корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте. Удары были нанесены по порту Сальман Пятого флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте.