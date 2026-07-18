Минобороны поделилось кадрами поражения контейнеровозов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации поделилось кадрами поражения контейнеровозов в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. Как сообщили в российском ведомстве, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.

Удары наносили с применением БПЛА «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, а верификация попаданий производилась с помощью данных объективного контроля. В результате элементы морской логистики противника были выведены из строя.

Ранее в Минобороны доложили о поражении объектов портовой инфраструктуры врага, используемых для разгрузки горюче-смазочных материалов. Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.