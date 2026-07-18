МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны поделилось кадрами поражения контейнеровозов ВСУ

Удары наносились с применением БПЛА «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения.
18-07-2026 09:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации поделилось кадрами поражения контейнеровозов в акватории Черного моря и в порту Черноморск Одесской области. Как сообщили в российском ведомстве, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.

Удары наносили с применением БПЛА «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, а верификация попаданий производилась с помощью данных объективного контроля. В результате элементы морской логистики противника были выведены из строя.

Ранее в Минобороны доложили о поражении объектов портовой инфраструктуры врага, используемых для разгрузки горюче-смазочных материалов. Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Министерство обороны #ВС РФ #Черное море #Одесская область #Черноморск #порты #Контейнеровозы #удары по Украине #герань-4 сикер #порт черноморск
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 