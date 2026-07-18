МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Начальник Генштаба наградил военнослужащих группировки «Запад»

Герасимов отметил их мужество, самоотверженность и героизм.
Дарья Неяскина 18-07-2026 19:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» вручил военнослужащим государственные награды. Об этом сообщило Минобороны России. 

Валерий Герасимов выразил признательность за проявленные в ходе выполнения боевых задач мужество, самоотверженность и героизм.

«Я вас всех поздравляю с заслуженными государственными наградами. Желаю успехов в дальнейшем, берегите себя», - заключил он.

Ранее Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Начальник Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в освобождении территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия. 

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Глава Минобороны заслушал доклады своих заместителей, которые представили информацию о выполнении поставленных задач по курируемым направлениям, а также рассказали о планах до конца года. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #награждение #валерий герасимов #министр обороны #Начальник Генерального штаба #Андрей Белоусов #Государственные награды #группировка войск запад
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 