Начальник Генштаба наградил военнослужащих группировки «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» вручил военнослужащим государственные награды. Об этом сообщило Минобороны России.

Валерий Герасимов выразил признательность за проявленные в ходе выполнения боевых задач мужество, самоотверженность и героизм.

«Я вас всех поздравляю с заслуженными государственными наградами. Желаю успехов в дальнейшем, берегите себя», - заключил он.

Ранее Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Начальник Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в освобождении территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Глава Минобороны заслушал доклады своих заместителей, которые представили информацию о выполнении поставленных задач по курируемым направлениям, а также рассказали о планах до конца года.