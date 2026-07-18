Герасимов проверил группировку «Запад» и отметил успехи в освобождении ДНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».

На командном пункте группировки Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева об обстановке в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

Начальник Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в освобождении территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия.

По словам начальника Генерального штаба, российские Вооруженные силы продолжают наступательные действия на территории Донбасса и Новороссии. Группировка войск «Запад» ведет наступление на широком фронте в своей полосе ответственности.

На купянском направлении, после отражения попыток противника прорваться в западную часть Купянска и вытеснить российские подразделения на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения продолжают продвижение в западном направлении к Шевченково. Южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Также ведутся уличные бои в Подлимане.

Главной задачей группировки войск «Запад» остается освобождение территории Донецкой Народной Республики совместно с группировками «Южная» и «Центр», отметил Герасимов.

Подразделения 25-й армии, как заявлено, завершают освобождение Красного Лимана, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на этом направлении. Организованная оборона противника, по оценке командования, сломлена, продолжается уничтожение отдельных очагов сопротивления.

Кроме того, соединения группировки продвигаются в национальном парке «Святые Горы», а также ведут боевые действия против формирований противника в Святогорске и Щурово.

Войска группировки «Южная» после освобождения Константиновки продолжают наступление в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе.

Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. По данным Минобороны, передовые подразделения находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска и наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.

Герасимов отметил, что упорные бои продолжаются и в полосе ответственности группировки войск «Центр». На добропольском направлении соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска, ведут бои в Доброполье и Анновке. Также под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

В завершение генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в ходе дальнейшей работы будут детально рассмотрены результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», а также уточнен порядок дальнейших действий.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.