Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Об этом сообщили в министерстве.

Открывая заседание, Белоусов отметил, что поручения, сформулированные на декабрьской Коллегии, были рассчитаны на полугодовой и годовой периоды. По его словам, сейчас необходимо оценить достигнутые результаты за первые шесть месяцев.

«Задачи, озвученные на декабрьской Коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие», - заявил Белоусов.

Глава Минобороны заслушал доклады своих заместителей, которые представили информацию о выполнении поставленных задач по курируемым направлениям, а также рассказали о планах до конца года. При этом Белоусов поручил уделить особое внимание ожидаемым результатам и возможным рискам, способным повлиять на их достижение.

Как сообщили в оборонном ведомстве, основными темами заседания стали дальнейшая модернизация Вооруженных сил, обеспечение подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения и поставок современного вооружения и техники. Кроме того, участники Коллегии обсудили развитие системы военного образования, вопросы медицинского обеспечения, модернизацию строительного и имущественного комплексов, а также реализацию мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

В работе Коллегии приняли участие помощник президента России Алексей Дюмин, представители командования военных округов и флотов, а также руководители центральных органов военного управления.

Ранее Андрей Белоусов рассказал о внедрении искусственного интеллекта в дроны, находясь на пункте управления группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.