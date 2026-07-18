Лавров и министр иностранных дел ОАЭ обсудили безопасность в Ормузском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили обстановку в регионе Персидского залива на фоне продолжающегося обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном. В ходе беседы Москва и Абу-Даби подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Особое внимание министры уделили вопросу обеспечения стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, который остается одним из важнейших транспортных маршрутов для мировой экономики. Кроме того, дипломаты рассмотрели перспективы развития стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

Напомним, что 12 июля возобновились боевые действия между США и Ираном. КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Штатов в регионе.

Ранее два нефтяных танкера взорвались и загорелись, проходя по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива. Отмечается, что суда проходили под прикрытием разведывательных служб США.