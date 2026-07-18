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КСИР: два нефтяных танкера взорвались и загорелись в Ормузе

По словам ВМС Корпуса, «экспорт химических удобрений или даже капли нефти и газа из этого региона невозможен».
Вероника Левшина 18-07-2026 10:37
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Два нефтяных танкера взорвались и загорелись, проходя по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива. Отмечается, что суда проходили под прикрытием разведывательных служб США. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Ормузский пролив крайне опасен и полностью закрыт из-за злодеяний американской армии», - говорится в заявлении.

В ВМС КСИР отметили, что «экспорт химических удобрений или даже капли нефти и газа из этого региона невозможен», пока не прекратится «преступная американская агрессия». Также в Корпусе призвали не поддаваться обману и не заходить на заминированный маршрут.

Напомним, 12 июля возобновились боевые действия между США и Ираном. КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Штатов в регионе. Также иранские силы нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами.

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