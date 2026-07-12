США объявили о начале атаки по Ирану

Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР.

«В ответ Соединенные Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда», - сказано в публикации CENTCOM в социальной сети X.

Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего. По информации Press TV, взрывы уже прогремели в городах Ассалуйе, Конарек, Сирик и Чахбехар.

Кроме того, удары послышались на острове Кешм и в городе Бендер-Аббас. Целями ударов стали, в том числе, склады ракет и беспилотников, а также пусковые установки.

В Корпусе стражей исламской революции ранее объявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Известно, что иранские силы уже нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через пролив.