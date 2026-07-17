Министерство обороны России опубликовало видеозапись ударов по сухогрузам, находившимся в порту Николаева.

«Сегодня утром, в период с 8.10 до 8.15 мск., беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер» были поражены три грузовых судна, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее экипаж танка Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. По данным ведомства, российские военнослужащие получили координаты целей от передовых подразделений, после чего танк занял огневую позицию и открыл огонь.

Сегодня Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года.