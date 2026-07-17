МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили три сухогруза в порту Николаева

Судна использовались для перевозки грузов ВСУ.
Дарья Неяскина 17-07-2026 22:35
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись ударов по сухогрузам, находившимся в порту Николаева.

«Сегодня утром, в период с 8.10 до 8.15 мск., беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер» были поражены три грузовых судна, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», - сказано в сообщении ведомства. 

Ранее экипаж танка Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. По данным ведомства, российские военнослужащие получили координаты целей от передовых подразделений, после чего танк занял огневую позицию и открыл огонь. 

Сегодня Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. 

#Минобороны РФ #ВСУ #дроны #удары #видеозапись #герань-4 сикер #порт Николаева #грузы ВСУ #морские сухогрузы
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 