Удар ВС РФ по военному складу в Вишневе произошел, когда уровень боеприпсов была на самом высоком уровне, а последние партии прибыли две недели назад. Об этом сообщила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она также возмущена тем, что ВСУ разместили крупные арсеналы боеприпасов на гражданском объекте.

«Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения», - говорится в публикации Мендель в Х.

По ее словам, подобные случаи доказывают опасность хаотичного управления в условиях боевых действий, и призвала к скорейшему прекращению конфликта.

Ранее жители некоторых районов Киева пожаловались на дым и едкий запах из-за сильного пожара вследствие удара ВС РФ по объектам ВПК.