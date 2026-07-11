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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило четыре тысячи

В результате мощного стихийного бедствия ранения получили 16 740 человек.
Виктория Бокий 11-07-2026 02:15
© Фото: IMAGO, Laura de Chiclana, Globallookpress

Число жертв сильнейшего землетрясения в Венесуэле выросло до 4 118 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Известно и количество раненых в результате мощных подземных толчков. Их 16 740 человек.

Напомним, 24 июня в Боливарианской Республике произошло двойное землетрясение, после которого было зафиксировано 1 142 афтершока. В результате стихийного бедствия 14 тысяч человек были объявлены пропавшими без вести.

В ликвидации последствий разрушительных подземных толчков участвовали более 39 тысяч сотрудников экстренных служб. Им помогали 29 344 добровольца и 3 931 иностранный спасатель.

#венесуэла #землетрясение #стихийное бедствие #стихия #подземные толчки #разрушения
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