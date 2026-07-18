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Минобороны: ВС РФ ударили по портам Одессы и Черноморска

Были также поражены два судна с грузами военного назначения - в порту Черноморск и на морском переходе.
18-07-2026 07:55
© Фото: Juliane Sonntag, Photothek Media Lab, Global Look Press

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по украинскому порту Одесса, поразив объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ними, предназначенные для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также отметили, что в ходе ночных обстрелов был поражен порт Черноморск, а также судно с грузами военного назначения, находившееся на морском переходе.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования. Цели были выбраны с учетом использования их в интересах доставки грузов для украинских боевиков.

Днем ранее ВС РФ уже наносили поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами на территории порта Одесса. В порту Николаев дроны попали в четыре сухогруза, которые выгружали военные грузы. А в Южном удалось повредить один сухогруз, который доставлял груз в интересах ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #одесса #ВСУ #Министерство обороны РФ #Порт #гсм #горюче-смазочные материалы #удары по Украине #порт одесса
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