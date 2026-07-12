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КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Иранские силы ударили по судну, которое пыталось пройти по неразрешенному маршруту.
Виктория Бокий 12-07-2026 03:40
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Об этом передает Press TV.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — приводит фрагмент из сообщения RT.

Уточняется, что иранские силы нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами. Сила была применена с целью остановки танкера.

Накануне США потребовали от Ирана признать Ормузский пролив открытым. Вашингтон также призвал прекратить обстрелы коммерческих судов.

Ранее сообщалось, что в Омане идут переговоры о создании коридора, чтобы обеспечить проход судов через Ормузский пролив. Иран, Оман и Катар обсуждали возможное заявление о полном открытии «срединного коридора» для беспрепятственного движения танкеров.

#сша #Ближний Восток #ксир #Ормузский пролив #эскалация
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