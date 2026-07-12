КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Об этом передает Press TV.
«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — приводит фрагмент из сообщения RT.
Уточняется, что иранские силы нанесли удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами. Сила была применена с целью остановки танкера.
Накануне США потребовали от Ирана признать Ормузский пролив открытым. Вашингтон также призвал прекратить обстрелы коммерческих судов.
Ранее сообщалось, что в Омане идут переговоры о создании коридора, чтобы обеспечить проход судов через Ормузский пролив. Иран, Оман и Катар обсуждали возможное заявление о полном открытии «срединного коридора» для беспрепятственного движения танкеров.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»