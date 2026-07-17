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Карлсон: конфликт США и Ирана не начался бы, если бы у власти стоял Вэнс

По словам журналиста, у вице-президента слишком много самоуважения, чтобы говорить о начале двух конфликтов из-за «фантомной ядерной программы».
Вероника Левшина 17-07-2026 10:55
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Соединенные Штаты не начали бы вооруженный конфликт с Ираном, если бы главой Белого дома был вице-президент США Джей Ди Вэнс. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью агентству Bloomberg.

«Если бы президентом был Вэнс, мы бы не воевали с Ираном. Мне невозможно представить, чтобы Вэнс встал и сказал: "Нам нужны две войны, чтобы победить фантомную ядерную программу"», - сказал Карлсон.

По словам журналиста, это «слишком безумно» и вице-президент имеет достаточно самоуважения, чтобы говорить такое. Также Карлсон жалеет, что Вэнс не стал президентом в 2024 году. На вопрос, может ли вице-президент выиграть следующие выборы, журналист ответил: «Посмотрим».

Ранее американский лидер Дональд Трамп предположил, что Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы составить «команду мечты» на предстоящих президентских выборах 2028 года. Однако Трамп подчеркнул, что это значит, что он поддерживает обоих кандидатов.

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