Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе в рамках блокады Ирана

Морские пехотинцы американской армии высадились на танкер в Оманском заливе в рамках возобновившейся морской блокады Ирана. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Центральное командование ВС США.

По имеющейся информации, Соединенные Штаты воспрепятствовали прохождению через Ормузский пролив пяти коммерческих судов, игнорировавших принудительную остановку трафика в акватории. Три из них были перенаправлены по другим маршрутам, одно выведено из строя за несоблюдение требований, а еще на одно была произведена высадка военных из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты .

Отмечается, что танкер под названием Wen Yao с 2024 года находится в санкционных списках за перевоз иранской нефти и содействие Национальной иранской нефтяной компании. На борту судна американскими морпехами была проведена проверка.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отменить сбор в 20% на суда в Ормузском проливе, заменив его на торговые и инвестиционные соглашения с государствами региона. По его словам, торговый путь останется открытым для всех судов, кроме иранских.