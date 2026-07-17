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Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе в рамках блокады Ирана

Всего в акватории Ормузского пролива было задержано пять судов.
Тимур Юсупов 17-07-2026 06:19
© Фото: Lance Cpl. Eric Dmochowski, Keystone Press Agency, Global Look Press

Морские пехотинцы американской армии высадились на танкер в Оманском заливе в рамках возобновившейся морской блокады Ирана. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Центральное командование ВС США.

По имеющейся информации, Соединенные Штаты воспрепятствовали прохождению через Ормузский пролив пяти коммерческих судов, игнорировавших принудительную остановку трафика в акватории. Три из них были перенаправлены по другим маршрутам, одно выведено из строя за несоблюдение требований, а еще на одно была произведена высадка военных из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты .

Отмечается, что танкер под названием Wen Yao с 2024 года находится в санкционных списках за перевоз иранской нефти и содействие Национальной иранской нефтяной компании. На борту судна американскими морпехами была проведена проверка.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отменить сбор в 20% на суда в Ормузском проливе, заменив его на торговые и инвестиционные соглашения с государствами региона. По его словам, торговый путь останется открытым для всех судов, кроме иранских.

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