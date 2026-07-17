Экипаж танка Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военнослужащие получили координаты целей от передовых подразделений, после чего танк занял огневую позицию и открыл огонь. Как отметили в министерстве, огнем из 125-мм пушки были поражены укрепленный опорный пункт с траншеями и долговременными огневыми точками, а также пункт управления БПЛА вместе с операторами и средствами связи.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций. Уничтожение этих объектов облегчило наступление штурмовых подразделений и снизило возможности украинской стороны по применению ударных беспилотников на участке линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны России также сообщило об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж российского танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.