Заявления президента США Дональда Трампа о якобы существующей угрозе вмешательства России и Китая в американские выборы связаны с его стремлением объяснить возможное снижение собственной популярности. Такое мнение Zvezdanews высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По словам эксперта, подобные обвинения появляются на фоне падения рейтингов главы Белого дома.

«Потому что надо на кого-то спихивать свои возможные неудачи или падение рейтингов. У Трампа рейтинг падает, должен быть кто-то в этом виноват. Но лучше всего, если в этом будут виноваты Россия и Китай, сам Трамп. Вот и все», - отметил Подберезкин.

Комментируя заявления американской стороны о том, что Китай якобы получил доступ к данным более чем 200 миллионов избирателей, эксперт усомнился в достоверности подобных утверждений.

«Ну, все это глупости хорошо известные. Чтобы придать правдоподобность таким заявлениям, нужно сослаться на какой-то источник. Источников как таковых нет, самый лучший источник, которого нет, это разведданные ЦРУ. Потому что они секретные, их раскрывать не обязаны», - заявил Подберезкин.

В качестве примера он иронично заметил, что отсутствие доступа к подобным данным позволяет выдвигать любые утверждения без необходимости предоставлять доказательства.

«Поэтому я вам могу... А что, по моим данным ЦРУ, у американцев давно уже нет президента, а есть какое-то его подобие. Ну, проверяйте, данных у меня нет, доказать я тоже не могу», - заключил эксперт.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР создают угрозу для избирательной системы Соединенных Штатов. Выступая перед нацией, политик заявил, что в 2020 году Китай якобы получил доступ к данным 220 миллионов избирателей. Трамп велел немедленно рассекретить имеющиеся у разведки данные на этот счет, а после опубликовать их в открытом доступе.

Россия после этого опровергла обвинения американского лидера. В Кремле напомнили о результатах проведенных в Штатах расследований, которые не подтвердили обвинения во вмешательстве РФ.