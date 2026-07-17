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РФ отвергла обвинения во вмешательстве в американские выборы после заявлений Трампа

Ранее Трамп обвинил Россию, Китай, КНДР и Иран в угрозе выборному процессу.
Анна Касаткина 17-07-2026 12:36
© Фото: Jeremy Hogan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. В Кремле напомнили о результатах проведенных в Штатах расследований, которые не подтвердили обвинения во вмешательстве РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Zvezdanews, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее в обращении к нации назвал Россию, Китай, Иран и КНДР странами, якобы представляющими угрозу для американской избирательной системы. Он отметил, что заявление Трампа основано на информации американских спецслужб, которая, по его словам, не содержит доказательств.

«Давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах. Мы, собственно, исходим прежде всего из этого», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия отвергает подобные обвинения. Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела РФ.

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