Цивилева: в состав медицинских рот введены подразделения беспилотных систем

В состав медицинских рот и батальонов Вооруженных сил России впервые включили подразделения беспилотных систем. Об этом на заседании Коллегии Минобороны сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.

По ее словам, решение принято для расширения применения наземных робототехнических комплексов при эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Как отметила Цивилева, использование роботизированных систем позволяет сократить время эвакуации, снизить риски для военных медиков, а также обеспечить бесперебойную доставку медикаментов и медицинского имущества в передовые медицинские группы.

Замминистра также сообщила, что в штат медицинских взводов включены отделения беспилотных систем, оснащенные роботизированными системами для вывоза раненых. По ее словам, к концу года обеспеченность медицинских подразделений бронированной техникой и наземными робототехническими комплексами планируется довести до 100%.

В ходе выступления Цивилева заявила, что одной из основных задач, поставленных руководством Минобороны в конце 2025 года, было сокращение сроков эвакуации раненых в военные госпитали и повышение качества первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения.

По данным Минобороны, для этого медицинские подразделения получили малогабаритные средства эвакуации с улучшенной защитой от беспилотников, защищенную эвакуационную технику, а также новые индивидуальные и групповые аптечки. Кроме того, штурмовые подразделения полностью обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи.

«Время эвакуации сокращено. Достижение данной цели стало возможным благодаря повышению укомплектованности медицинской службы в зоне специальной военной операции с 94,5% до 96%, внедрению и реализации методик по сокращению времени подготовки раненых к медицинской эвакуации, сформированной системе маршрутизации эвакуации раненых, требующих госпитализации в военные госпитали», - заявила Цивилева.

Кроме того, по ее словам, в 2026 году планируется ввести в строй до 1,5 тысячи госпитальных коек во вновь построенных и капитально отремонтированных военных госпиталях. Также удалось расширить возможности окружных и флотских медицинских учреждений для оказания высокотехнологичной помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.