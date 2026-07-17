Криворучко: количество поставленных в войска дронов выросло в два раза

Поставки беспилотных летательных аппаратов в российские войска в первом полугодии 2026 года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на заседании Коллегии оборонного ведомства.

По словам Криворучко, наращивание поставок БПЛА стало одной из ключевых задач в рамках оснащения Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники. Он отметил, что основные усилия в первые шесть месяцев года были сосредоточены на обеспечении группировок войск средствами поражения, готовой к применению техникой и закупке перспективных образцов вооружения, включая беспилотные системы.

Он также сообщил, что продолжается оснащение созданных частей и подразделений войск беспилотных систем техникой и оборудованием, необходимыми для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Кроме того, по словам Криворучко, в России сформирована единая система подготовки специалистов для войск беспилотных систем. В учебных центрах организовано обучение как отдельных операторов, так и подразделений с проведением боевого слаживания на штатной технике. За первое полугодие 2026 года подготовку прошли более 8 000 специалистов, сообщил замминистра обороны.

На заседании Коллегии Минобороны были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Министр обороны России Андрей Белоусов отдельно остановился на модернизации Вооруженных сил и их оснащении современными образцами вооружения и военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.