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Криворучко: количество поставленных в войска дронов выросло в два раза

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко уточнил, что сравнивал количество поставленных беспилотников с аналогичным периодом 2025 года.
17-07-2026 16:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Поставки беспилотных летательных аппаратов в российские войска в первом полугодии 2026 года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на заседании Коллегии оборонного ведомства.

По словам Криворучко, наращивание поставок БПЛА стало одной из ключевых задач в рамках оснащения Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники. Он отметил, что основные усилия в первые шесть месяцев года были сосредоточены на обеспечении группировок войск средствами поражения, готовой к применению техникой и закупке перспективных образцов вооружения, включая беспилотные системы.

Он также сообщил, что продолжается оснащение созданных частей и подразделений войск беспилотных систем техникой и оборудованием, необходимыми для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Кроме того, по словам Криворучко, в России сформирована единая система подготовки специалистов для войск беспилотных систем. В учебных центрах организовано обучение как отдельных операторов, так и подразделений с проведением боевого слаживания на штатной технике. За первое полугодие 2026 года подготовку прошли более 8 000 специалистов, сообщил замминистра обороны.

На заседании Коллегии Минобороны были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Министр обороны России Андрей Белоусов отдельно остановился на модернизации Вооруженных сил и их оснащении современными образцами вооружения и военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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