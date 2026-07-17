Энди Бернэм станет новым премьер-министром Британии

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм стал новым лидером правящей в Великобритании Лейбористской партии. Об этом объявила председатель Национального исполнительного комитета лейбористов Шабана Махмуд.

«Для меня большая честь заявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернэм», - цитирует Махмуд Sky News.

Двадцатого июля Бернэм займет пост премьер-министра, так как в настоящее время лейбористы находятся у власти.

Напомним, экс-премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Свою речь об уходе он закончил дрожащим голосом.