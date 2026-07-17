МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Энди Бернэм станет новым премьер-министром Британии

Бывший мэр Большого Манчестера объявлен лидером Лейбористской партии.
Вероника Левшина 17-07-2026 15:16
© Фото: Stephen Chung, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм стал новым лидером правящей в Великобритании Лейбористской партии. Об этом объявила председатель Национального исполнительного комитета лейбористов Шабана Махмуд.

«Для меня большая честь заявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернэм», - цитирует Махмуд Sky News.

Двадцатого июля Бернэм займет пост премьер-министра, так как в настоящее время лейбористы находятся у власти.

Напомним, экс-премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Свою речь об уходе он закончил дрожащим голосом.

#Великобритания #Британия #лидер #премьер-министр #партия #Пост #лейбористы #Лейбористская партия #энди бернем
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 