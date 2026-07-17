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Дроновод ГрВ «Запад» заявил, что «Молнии» уже долетают до Славянска

Способность доставать беспилотниками до Славянска обусловлена продвижением российских войск, отметил начальник расчета.
17-07-2026 13:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник расчета беспилотников самолетного типа «Молния-2» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Ворчун рассказал о боевой работе дроноводов в Красном Лимане на территории Донецкой Народной Республики. Помимо прочего, он упомянул, что с пусковых установок в городской черте «Молнии» уже могут долетать до Славянска.

«Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска», - подчеркнул Ворчун. 

Он уточнил, что при этом основная задача для таких расчетов сейчас - это прерывание вражеских логистических цепочек. Для этого упор делается на воздействие на речные переправы неприятеля через Северский Донец. Удары наносятся в районах населенных пунктов Щурово и Маяки. Также дроноводов интересуют трассы, примыкающие к Славянску. 

Ворчун отметил, что, по крайней мере, на его направлении в небе российские войска сильнее, чем неприятель. Из-за действий дроноводов врагу тяжело с ротацией и доставкой провизии и боеприпасов. Боевики уже почти не пытаются ездить на автомобилях, посылая НРТК, которые сжигаются российскими военнослужащими один за другим. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #дроны #Славянск #красный лиман #группировка запад #молния-2 #Дроноводы #Ворчун
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