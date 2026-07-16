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Боевик на пикапе уничтожил сам себя, испугавшись российского дрона

Водитель вражеского автомобиля попробовал уйти от беспилотника на высокой скорости, но не справился с управлением и врезался в столб.
Варвара Шрадер 16-07-2026 13:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер показала кадры ликвидации украинского пикапа в зоне проведения специальной военной операции. Видео предоставили ей военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

На этот раз дроноводам не пришлось применять беспилотник-камикадзе, чтобы остановить машину. Водитель противника заметил дрон. Пытаясь уйти от него на высокой скорости, он не справился с управлением и протаранил столб, разбив транспортное средство. 

Уточняется, что все происходило в центре населенного пункта Райгородок. Беспилотник поставили там на возвышающую подставку для лучшей видимости, чтобы можно было ожидать появления неприятеля. 

После аварии вражеского транспортного средства из него выскочил пассажир, который попробовал скрыться. Вот тут-то и пригодился дрон, который не был израсходован на поражение пикапа. Его оператор спокойно прицелился и поразил бегущего военнослужащего ВСУ. 

Ранее сообщалось, что ярославские десантники победили в битве роботов в Запорожской области. В тот раз операторы российских FPV-дронов сорвали контратаку боевиков ВСУ, применивших наземные робототехнические комплексы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотник #бпла #наш эксклюзив #пикап #логистика #группировка запад #FPV-дрон #25 ова #9 исп #Райгородок
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