Верховный суд запретил указывать в платежках ЖКХ долги старше трех лет

Верховный суд России подтвердил, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности по которой превышает три года, не должна отражаться в платежных документах. Об этом следует из определения суда, в котором высшая судебная инстанция отказалась пересматривать спор между региональным фондом капитального ремонта и органом жилищного надзора.

Поводом для разбирательства стало предписание жилищной инспекции, обязавшей региональный фонд исключить из квитанций задолженность по взносам на капремонт, накопившуюся за период с 2016 по 2023 год. Фонд пытался оспорить это требование, однако суды нескольких инстанций поддержали позицию надзорного органа.

Кассационный суд ранее указал, что включение в платежные документы долгов, по которым истек срок исковой давности, нарушает имущественные права собственников. Верховный суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для пересмотра вынесенных решений и оставил их в силе.

При этом истечение срока исковой давности не означает автоматического списания задолженности. Долг продолжает существовать, однако взыскать его в судебном порядке можно только в том случае, если должник не заявит о пропуске срока исковой давности. Включение такой задолженности в платежные документы суд признал неправомерным.

Тема взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги остается предметом обсуждения на государственном уровне. Представители партии «Единая Россия» выступили против введения механизма онлайн-взыскания спорных долгов по ЖКХ. Кроме того, правительство России ранее продлило до конца 2026 года действие особого порядка расчета пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг, сохранив льготный механизм начисления неустойки.

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