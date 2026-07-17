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Верховный суд запретил указывать в платежках ЖКХ долги старше трех лет

Суд оставил в силе решение, согласно которому задолженность с истекшим сроком исковой давности не должна включаться в платежные документы.
Анна Касаткина 17-07-2026 12:30
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Верховный суд России подтвердил, что задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности по которой превышает три года, не должна отражаться в платежных документах. Об этом следует из определения суда, в котором высшая судебная инстанция отказалась пересматривать спор между региональным фондом капитального ремонта и органом жилищного надзора.

Поводом для разбирательства стало предписание жилищной инспекции, обязавшей региональный фонд исключить из квитанций задолженность по взносам на капремонт, накопившуюся за период с 2016 по 2023 год. Фонд пытался оспорить это требование, однако суды нескольких инстанций поддержали позицию надзорного органа.

Кассационный суд ранее указал, что включение в платежные документы долгов, по которым истек срок исковой давности, нарушает имущественные права собственников. Верховный суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для пересмотра вынесенных решений и оставил их в силе.

При этом истечение срока исковой давности не означает автоматического списания задолженности. Долг продолжает существовать, однако взыскать его в судебном порядке можно только в том случае, если должник не заявит о пропуске срока исковой давности. Включение такой задолженности в платежные документы суд признал неправомерным.

Тема взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги остается предметом обсуждения на государственном уровне. Представители партии «Единая Россия» выступили против введения механизма онлайн-взыскания спорных долгов по ЖКХ. Кроме того, правительство России ранее продлило до конца 2026 года действие особого порядка расчета пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг, сохранив льготный механизм начисления неустойки. 

Ранее юрист рассказал, что нужно делать, если после покупки квартиры остались долги по ЖКХ.
 
 

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