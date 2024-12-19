Юрист рассказал, что делать, если при покупке квартиры появились долги за ЖКХ

При покупке недвижимости могут неожиданно появиться долги за услуги ЖКХ. О том, какие задолженности следует оплачивать новым собственникам, рассказал в беседе с Life старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников.

По словам эксперта, новые владельцы будут обязаны платить долги только за капремонт, поскольку он привязан к объекту недвижимости. Остальные нюансы касаются прежнего владельца недвижимости.

«Большинство коммунальных платежей обязано оплатить то лицо, которое пользовалось соответствующими услугами. Исключение составляют взносы на капитальный ремонт, и их придется оплатить, однако только в пределах трех лет, поскольку действует срок исковой давности», - пояснил Гусятников.

Чтобы избежать покупки квартиры с долгами, юрист посоветовал получить у прежнего собственника справку об отсутствии задолженности по ЖКХ.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе со «Звездой» рассказал, какие подводные камни могут появиться при покупке недвижимости.