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Юрист рассказал, что делать, если при покупке квартиры появились долги за ЖКХ

По словам эксперта, новый собственник вправе в течение трех лет оплатить задолженности только за капремонт.
Глеб Владовский 2024-12-19 18:51:30
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

При покупке недвижимости могут неожиданно появиться долги за услуги ЖКХ. О том, какие задолженности следует оплачивать новым собственникам, рассказал в беседе с Life старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников.

По словам эксперта, новые владельцы будут обязаны платить долги только за капремонт, поскольку он привязан к объекту недвижимости. Остальные нюансы касаются прежнего владельца недвижимости.

«Большинство коммунальных платежей обязано оплатить то лицо, которое пользовалось соответствующими услугами. Исключение составляют взносы на капитальный ремонт, и их придется оплатить, однако только в пределах трех лет, поскольку действует срок исковой давности», - пояснил Гусятников.

Чтобы избежать покупки квартиры с долгами, юрист посоветовал получить у прежнего собственника справку об отсутствии задолженности по ЖКХ.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе со «Звездой» рассказал, какие подводные камни могут появиться при покупке недвижимости.

#в стране и мире #недвижимость #Юрист #долги по ЖКХ
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