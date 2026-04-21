В Госдуме выступили против онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» выступили против онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщил глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Позиция "Единой России" по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной - мы против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений», - говорится в заявлении.

Депутат подчеркнул, что необходима прозрачная и не вызывающая вопросы система начислений платежей. Только после этого можно решать вопросы с задолженностью.

Ранее в Роскачестве рассказали, что добиться пересчета коммунальных платежей можно в том случае, если документально подтвердить факт некачественной услуги.