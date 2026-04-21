МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме выступили против онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

По словам депутата Пахомова, должна быть понятная и прозрачная система начислений платежей прежде чем решать вопросы задолженностей.
Глеб Владовский 21-04-2026 20:29
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» выступили против онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщил глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Позиция "Единой России" по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной - мы против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений», - говорится в заявлении.

Депутат подчеркнул, что необходима прозрачная и не вызывающая вопросы система начислений платежей. Только после этого можно решать вопросы с задолженностью.

Ранее в Роскачестве рассказали, что добиться пересчета коммунальных платежей можно в том случае, если документально подтвердить факт некачественной услуги.

#Россия #в стране и мире #госдума #Долги #ЖКХ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 