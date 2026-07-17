Выпускник Щаницын на пересдаче ЕГЭ по математике снова набрал 99 баллов

Выпускнику школы №57 в Москве Александру Щаницыну на пересдаче ЕГЭ по профильной математике снова не хватило одного балла до максимума. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Zvezdanews.

«У меня снова 99. Немного расстроился, конечно, но вроде бы тоже неплохой результат», - поделился юноша.

Щаницын отметил, что вариант на пересдаче оказался сложнее, чем на основной волне. В прошлый раз выпускник, по его словам, допустил глупую ошибку. В этот раз он ошибся в том же задании.

«Возможно, это просто я готов к каким-то типам задач чуть лучше, чем к другим. Но я у друзей тоже спрашивал, им тоже показалось, что на пересдаче было сложнее», - сказал собеседник телеканала.

Щаницын сообщил, что уже принял результат и «будет с ним жить». Выпускник планирует поступать в Московский физико-технический институт на направление «Общая и прикладная физика».

Ранее юноша отметил, что второй раз писать экзамен все же было проще из-за отсутствия волнения. На пересдачу Щаницын пошел, чтобы набрать максимум и доказать себе, что знает математику не на 99 баллов, а на все 100.