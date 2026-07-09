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Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник рассказал, как прошла пересдача

Сегодня Александр Щаницын переписал экзамен по профильной математике.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 17:11
© Фото: VK/chizh_1 © Видео: ТРК «Звезда»

Школьник, который набрал 99 баллов ЕГЭ и пошел на пересдачу, чтобы взять максимум, рассказал, что новый вариант был сложнее. Об этом он поделился в беседе со «Звездой».

Александр Щаницын сказал, что писать второй раз экзамен все же было проще из-за отсутствия волнения. Ранее, по его словам, он допустил глупую ошибку и теперь решил доказать себе, что знает математику не на 99 баллов, а на все 100.

Новый вариант уже написан, но пока загадывать о результатах он не стал. Выпускник планирует поступать на направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ.

«Я сдавал еще физику и русский. Поступаю в МФТИ на направление "Общая и прикладная физика", в Физтех школу ЛФИ», - рассказал он о своих дальнейших планах.

Напомним, что выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, набравший на ЕГЭ по профильной математике 99 баллов, решил пересдавать экзамен. По его словам, что потерял балл из-за глупой ошибки.

#Москва #ЕГЭ #наш эксклюзив #математика #школьник
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