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В МИД назвали убийство главного инженера ЗАЭС шантажом Киева западных хозяев

Инцидент произошел в Эенргодаре.
Константин Денисов 16-07-2026 01:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МИД России выступил с заявлением после убийства украинскими боевиками главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. По мнению ведомства, таким образом Киев хочет получить новую финансовую поддержку от Запада.

«Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя всё больше денег и оружия», - говорится в заявлении.

Также в министерстве отметили, что западные спонсоры Украины продолжают поощрять подобные действия нацистского режима. Таким образом, Запад также несет ответственность за последствия атак на ЗАЭС и другие критические объекты.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев погиб вместе со своим водителем в результате удара по служебному автомобилю станции. По его словам, атака была совершена дроном на границе промышленной территории Запорожской АЭС и Энергодара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить гибель Яковлева.

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