Nice-Matin: Ермолаев обвинил разведку Украины в покушении на него в Монако

К покушению на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако причастна ГУР. Об этом сообщает Nice-Marten, ссылаясь на информацию от самого пострадавшего.

«На основании информации, предоставленной нам в ходе расследования, мы убеждены, что действующие сотрудники Главного разведывательного управления министерства обороны Украины непосредственно причастны к этому покушению», - говорится в публикации.

В издании отмечают, что ознакомились с рукописным письмом самого Ермолаева, в котором содержится эта информация. Кроме того, Ермолаве попросил правоохранительные органы Монако, Франции и Украины обеспечить безопасность его близким.

Ермолаве пообещал и дальше содействовать расследованию покушения, которое произошло вечером 29 июня, когда возле его дома прогремел взрыв. Пострадали Ермолаев и его подруга Анна Насобина, которой ампутировали обе ноги. Также был ранен 13-летний подросток.

Основной подозреваемой в деле стала 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Позднее ее тело с огнестрельными ранениями было обнаружено под Киевом. По подозрению в ее убийстве на Украине задержали двоих. Это офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник силовых структур. Адвокат одного из задержанных заявил, что они выполняли задание, но их подставили.