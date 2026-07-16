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Аргентинцы назвали Фолклендские острова своими после победы над Англией

Футболисты развернули соответствующий баннер на поле.
Константин Денисов 16-07-2026 02:50
© Фото: Cao CanXinHua, Global Look Press

Аргентинские футболисты развернули баннер с политическим содержанием после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира - 2026.

Напомним, южноамериканцы,С уступавшие до 85-й минуты 0:1, смогли вырвать победу в добавленное время (2:1). После финального свистка игроки Аргентины вышли с баннером «Мальвины - аргентинские».

Мальвинами аргентинцы называют Фолклендские острова, которые с 1982 года принадлежат Великобритании после проигранной войны. Накануне полуфинального поединка аргентинские политики выступали с заявлениями о том, что победа позволит им напомнить эту историю.

Сборная Аргентины в седьмой раз вышла в финал мирового первенства. Столько же раз это удавалось сделать только бразильцам. При этом у аргентинцев всего два чемпионских титула, тогда как в активе бразильцев пять побед.

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