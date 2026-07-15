Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить гибель главного инженера ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные организации должны дать оценку гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси - требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства» - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев погиб в результате удара по служебному автомобилю станции. По его словам, атака была совершена дроном на границе промышленной территории Запорожской АЭС и города Энергодара.

В результате удара погиб также водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Лихачев отметил, что Александр Яковлев посвятил многие годы работе в атомной отрасли и погиб при исполнении своих обязанностей.



