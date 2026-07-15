МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова потребовала от МАГАТЭ осудить гибель главного инженера ЗАЭС

Яковлев погиб в результате удара по служебному автомобилю станции.
Дарья Неяскина 15-07-2026 21:05
© Фото: Pavel KashaevGlobal Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные организации должны дать оценку гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси - требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства» - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев погиб в результате удара по служебному автомобилю станции. По его словам, атака была совершена дроном на границе промышленной территории Запорожской АЭС и города Энергодара.

В результате удара погиб также водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Лихачев отметил, что Александр Яковлев посвятил многие годы работе в атомной отрасли и погиб при исполнении своих обязанностей.

#в стране и мире #АЭС #бпла #беспилотники #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #дроны #Запорожская АЭС #атака всу
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 