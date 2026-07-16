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«Зеленая тварь» Зеленский и камера пыток в подвале: RT раскрыл детали личности украинского агента Жиковича

В записях разговоров Жиковича, которые публикует RT, подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Березовской рассказывал о планировании терактов в России, работе в военной разведке и своем отношении к украинской власти.
Анна Касаткина 16-07-2026 12:40
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Global Look Press © Видео: RT

Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Виталий Жикович, которого подозревают в убийстве исполнительницы теракта в Монако Анастасии Березовской, «жил» терактами и презирал Владимира Зеленского. Это стало известно из его разговоров, записи которых оказались в распоряжении RT.

На записях Жикович рассказывает о своей деятельности и об отношении к подготовке диверсий.

«Я проживаю нашу акцию, которую я планирую, лично я. Мне это нравится... Я очень много выездов сделал за границу. Я много работал в Крыму, в России, в Беларуси... И я живу этим», - говорится в одной из них.

По данным RT, Жикович также описывал подготовку покушения на Героя России и давал указания по размещению взрывного устройства.

«На пакете черном на одной стороне нарисована черная такая метка - черным маркером намалевано. Эта сторона должна смотреть на ублюдка. То есть туда упаковали мы очень много гвоздей. Это главное, обрати на это внимание», - приводит издание его слова.

RT публикует запись, на которой Жикович говорит о главе киевского режима Владимире Зеленском.

«Мое руководство сказало, будут жертвы, мирные жертвы. А мой президент, зеленая тварь, хочет жертв мирных».

На других аудиозаписях Жикович рассказывает, что для конспирации ему приходилось менять внешность.

«Было такое, что я и дерьмом обмазывался. Зубы выбивал себе для образа бомжа - и такое даже было!»

Кроме того, он прямо  заявляет, что работал в военной разведке Украины.

«Я на данный момент в военной разведке, и моя задача - работать на территории ворога, врага то есть. А вот контрразведчики работают внутри, ловят агентов. Я их специфику знаю, потому что я работал в контрразведке раньше».

По данным RT, Жикович был готов привлекать к исполнению терактов даже несовершеннолетних. Издание утверждает, что в Волгодонске он с помощью мошенников из кол-центра убедил 16-летнюю девушку пронести взрывное устройство к зданию городской администрации. Девушка считала, что переносит устройство для прослушивания и помогает правоохранительным органам выявить коррупционера. По версии издания, одновременно планировался ложный звонок о минировании здания, чтобы увеличить число возможных жертв.

После ареста Жиковича украинская полиция обнаружила в подвале его дома оборудованную камеру пыток, добавляет RT.

Вечером 29 июня на одной из улиц Монако произошел мощный взрыв. В результате пострадали три человека, двое получили тяжелые ранения. Целью теракта, как предполагается, был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Застреленная под Киевом Анастасия Березовская проходила подозреваемой по делу о покушении на него. Сотрудника ГУР Жиковича арестовали по подозрению в убийстве Березовской.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #ГУР Украины #теракт в Монако #Анастасия Березовская #Вадим Ермолаев #виталий жикович #жикович #покушение в монако
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