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Bloomberg: Кушнер и Уиткофф провели диалог в Катаре по Ирану

Технические разговоры с Тегераном на текущий момент не прекращаются.
Дарья Неяскина 01-07-2026 06:38
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press

В Дохе состоялись переговоры с участием спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятем Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США.

Как передает издание, стороны провели конструктивный диалог с региональными лидерами. Представитель также подтвердил, что технические разговоры с Ираном на текущий момент не прекращаются.

Накануне сообщалось, что Тегеран не планирует никаких переговоров с Соединенными Штатами в ближайшее время. Однако было подтверждено, что делегация со стороны Ирана посетит Доху, но целью данной поездки станет разморозка активов Исламской республики. Позже в МИД Катара также подтвердили, что встречи между делегациями Ирана и США не планируются. 

Напомним, что 18 июня страны подписали между собой меморандум в цифровом формате, однако препятствием для выполнения всех условий и продвижения переговоров являются удары Израиля по Ливану. 

 

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